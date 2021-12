Er komt geen juridische veldslag, maar Mercedes-baas Toto Wolff blijft woest: “Lewis Hamilton is bestolen”

LEES OOK. Mercedes gaat dan toch niet in beroep: Max Verstappen definitief wereldkampioen F1

De laatste grand prix van het seizoen kende een krankzinnig slot. Hamilton leek onbedreigd af te stevenen op de winst en de wereldtitel, tot vijf rondes voor het einde de Canadees Nicholas Latifi crashte. De safetycar kwam op de baan, waardoor het hele veld in elkaar schoof. Verstappen lag zo’n 12 seconden achter op zijn Britse rivaal, maar mocht achter de safetycar weer aansluiten bij de Brit. Nadat de race weer was vrijgegeven, slaagde Verstappen er in de laatste ronde in om Hamilton te passeren en daardoor de wereldtitel te pakken.

Mercedes besloot na de race om twee protesten in te dienen. Volgens het team van Hamilton had de raceleiding de reglementen niet goed gevolgd in de slotfase van de race. Vijf achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden, werden door de raceleiding in de voorlaatste ronde voorbij de safetycar gedirigeerd, zodat de twee titelrivalen achter elkaar kwamen te zitten. Volgens Mercedes schrijven de regels voor dat de safetycar daarna nog een ronde op de baan had moeten blijven. Maar beide protesten werden naar de prullenmand verwezen en daartegen kwam nu dus geen beroep.

© ISOPIX

“Bestolen”

“Het is voor ons een enorm zware beslissing geweest om het beroep in te trekken”, aldus Mercedes-baas Toto Wolff. “Formule 1 is een van de grootste sporten ter wereld. Sport zou voorop moeten staan, gevolgd door entertainment. En niet andersom. Juridisch gezien ben ik ervan overtuigd dat wij een zeer sterke zaak hebben en diep van binnen huil ik, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Aan de andere kant wil niemand bij ons dit kampioenschap winnen in de rechtszaal.”

Wolff bevestigde dat de beslissing om de zaak te laten rusten in overleg met Lewis Hamilton is genomen. Mercedes werd wel voor de achtste keer op rij kampioen bij de constructeurs. Autosportfederatie FIA is intussen begonnen met een analyse van de regelgeving binnen de F1, in het bijzonder de procedure rond de safety car. De aanhoudende discussie over de uitslag van de laatste race van het seizoen zou “momenteel het imago van het kampioenschap schaden”. Voor de start van het nieuwe seizoen moeten alle slotconclusies voor iedereen bekend zijn.

© REUTERS

“Ik heb vertrouwen in de commissie en ik verwacht dat zij niet alleen met woorden, maar ook met daden komen. Wij houden de FIA aansprakelijk. De inconsistentie rond de regelgeving leidt tot polarisatie. Dit is een breder probleem. Veertien maanden geleden in de Nürburgring was de uitleg over de procedure rond de safety car 180 graden anders dan nu. Ik ben niet geïnteresseerd in een conversatie met wedstrijdleider Michael Masi. De beslissingen die hij heeft genomen in de slotfase van de race, hebben Lewis een verdiende titel ontnomen. Hij is bestolen. Dat is onacceptabel.”

“Max is kampioen en heeft een geweldig seizoen achter de rug”, aldus Wolff, die net als Hamilton donderdag noet aanwezig zal zijn op het FIA-gala in Parijs. “Ik heb enorm veel respect voor hem en voor Red Bull. Maar ik hoop dat dit soort momenten in de toekomst worden vermeden. Ik kan nog steeds niet geloven wat hier is gebeurd.”

