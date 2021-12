En de fashionista van het jaar is … Adam Sandler?

Geloof het of niet, maar de Kardashians en Gigi Hadid moeten de duimen leggen voor de 55-jarige komiek. Althans als we het Google’s Year in Search-rapport voor 2021 mogen geloven. Zijn outfits werden namelijk het meest opgezocht het afgelopen jaar.

In de categorie ‘Celebrity outfits’ in het zoekresultatenrapport kwam Sandler uit op de eerste plaats. Ter vergelijking: op nummer twee volgde Britney Spears. Dat Sandler zo hoog scoort is opvallend, want de vijftiger loopt er in het dagelijkse leven niet onmiddellijk bij als een George Clooney, strak in het pak en mee met de laatste mode. Zijn outfits halen dus wel geregeld de headlines en googelen we graag, maar niet per se omdat ze geslaagd zijn.

Sandler heeft een voorliefde voor basketbal en draagt dan ook geregeld wijde basketbalshorts. Die combineert hij dan bijvoorbeeld met een veelbesproken roze polo. Die outfit ging in mei viraal op sociale media, vooral op TikTok werd zijn stijl becommentarieerd en geapprecieerd. Onder de term ‘Sandlercore’ zijn ondertussen talloze filmpjes en foto’s te vinden van de acteur in bijzondere ensembles.