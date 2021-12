Het vaccinatiecentrum in Gent — © fvv

In januari gaat Vlaanderen aan een ongezien tempo vaccineren. Er zullen 700.000 tot zelfs 800.000 prikken per week worden gezet om de omikronvariant voor te blijven, kinderen niet meegerekend. De megaoperatie zal via de vaccinatiecentra verlopen. “Zij hebben de expertise en de ervaring”, zegt Dirk Dewolf, topman van Zorg en Gezondheid.