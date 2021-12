GEMEENTERAAD. Peer gaat extra investeren: bedrag opgetrokken tot 56,6 miljoen euro

Peer

Meerjarenplan: De bijsturing van de meerjarenplanning vormde de hoofdbrok tijdens de gemeenteraad. Schepen Raf Nelis (CD&V) schetste een situatie in coronatijden waarbij de inkomsten uit bijvoorbeeld belastingen stagneerden, terwijl de uitgaven in de dagelijkse werking stegen door onder andere de energieprijzen. Hierdoor zal het overschot minder gunstig uitvallen. “Alles bij elkaar rekenen we nog op 2 miljoen euro overschot, in plaats van de traditionele 3 à 4 miljoen, een bedrag dat bij de uiteindelijke afrekening doorgaans nog wat hoger uitvalt”, stelde Nelis. Het stevige investeringsprogramma dat werd voorzien voor deze legislatuur wordt opgetrokken met 5,3 miljoen euro naar 56,6 miljoen euro. “De uitvoer zal nu kruissnelheid bereiken.” Dit wordt gefinancierd met vooral 20 miljoen euro uit de exploitatieoverschotten en de leningen worden met 1 miljoen opgetrokken naar 13,6 miljoen. “Investeren door lokale besturen is belangrijk als economische impuls, en het klimaat is gunstig door de lage rente.”

Investeringen: Burgemeester Steven Matheï (CD&V) overliep de belangrijkste projecten die volgend jaar op het programma staan. Zo staat de uitbouw van het nieuwe dienstencentrum gepland, een tussenkomst in de vernieuwing van het ontmoetingscentrum in Grote-Brogel, het Dommelhuis en parkomgeving, en de uitbreiding van industriezone Bokt. Ruim 6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor fietsinfrastructuur. “Volgend jaar zullen we ook starten met projecten die dorpen zelf aandragen in het kader van dorpsbudgetten, en dit gaat van start in Grote-Brogel en Erpekom. ”

Bemerkingen: Oppositiepartij Appel betreurt dat het beleid weer geen daling voor de personenbelasting voorziet. “Niet verlagen is duidelijk een beleidskeuze. Het investeringsbudget wordt immers opgetrokken, en de plannen zijn zo ambitieus dat de overschotten in 2025 zeker ruimte zouden openlaten voor een verlaging. Conclusie is dat we meer dan nodig vragen van de Perenaren”, stelde raadslid Kathleen Soors. Schepen Nelis reageerde dat op lange termijn moet worden gekeken, en dat in ‘centen’ Peer zich nog altijd beneden het Vlaamse gemiddelde situeert. Wesley Kolen (N-VA) bemerkte een probleem van ‘tunnelvisie’ in de Peerse politieke cultuur. “Jongerencentrum De Bak en de fietsverbinding tussen Peer en Helchteren zijn voorbeelden van niet goed onderbouwde dossiers, terwijl de coronaherstelplannen dan weer een toonbeeld zijn van hoe wel samengewerkt kan worden tot een breed gedragen resultaat.” Burgemeester Matheï (CD&V) reageerde: “Het jongerencentrum is juist een voorbeelddossier van een samenwerking waarbij ook naar de bekommernissen van de buurt is geluisterd. En de tegenslagen in het dossier vielen niet te voorspellen. En de plannen voor de fietsverbinding zitten volop in een inspraakproces en worden momenteel verfijnd op basis van heel wat vaak tegenstrijdige individuele belangen.”