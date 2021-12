Vlaanderen wil tot 800.000 boosterprikken per week zetten, vaccinatiecentra moeten opschalen

Vlaanderen wil dus minstens 100.000 prikken per week meer zetten dan op het hoogtepunt van de campagne tot nog toe in juni. “Voor de opschaling van die centra zullen ze via de zorgraden van de eerstelijnszones een beroep kunnen doen op de lokale zorgverleners en de lokale besturen om oplossingen op maat te bieden voor de capaciteitsnoden, die in elk centrum zullen verschillen.”

Tegen het einde van januari moet iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik die gekregen hebben. De versnelling in de vaccinatiecampagne betekent dat 2,5 miljoen Vlamingen bijkomend al in januari gevaccineerd zullen kunnen worden.