Susie Wolff (vrouw van Mercedes-teambaas Toto) schrijft open brief over F1-hetze

Ook de vrouw van Toto Wolff, Susie, moeide zich afgelopen dagen in de discussies tussen Mercedes en Red Bull. In een brief op Twitter blikt ze terug op een bewogen week.

Susie Wolff: “Beide teams en zowel Max als Lewis verdienden het om te winnen. Deze historische race had moeten eindigen zonder veel tumult. En dat is jammer genoeg niet gelukt.”

“Wat er gebeurd is, is nog steeds moeilijk te vatten. Het laat me met een ziek gevoel achter. Niet het feit dat Max of Red Bull de wereldtitel pakte, maar de manier waarop Lewis bestolen werd.”

“Eén persoon (wedstrijdleider Michael Masi, nvdr.) paste het reglement toe op een manier waarop het nooit toegepast is geweest. Hij besliste eigenhandig over de wereldtitel. Regels zijn regels, maar die kunnen niet eenzijdig aangepast worden.”

“Lewis Hamilton, jij hebt ongelofelijk veel respect getoond hoewel deze beslissing onrechtvaardig was. Je bent de grootste die er ooit geweest is.”

“Proficiat Max! Ook proficiat aan Mercedes, dat bij de constructeurs voor het achtste jaar op rij wereldkampioen werd bij de teams.”

“Hopelijk is er volgend jaar een bestuur met integriteit en eerlijkheid zodat ik terug verliefd kan worden op de F1”, besluit Wolff.