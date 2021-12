Binnenkort toont betaalterminal in winkels ook QR-code

Betalingsverkeerverwerker Wolrdline integreert Payconiq in zijn betaalterminals. Zo kan de consument voortaan met de Payconiq by Bancontact-app in de winkel betalen door een QR-code te scannen, die op het schermpje van de betaalterminal verschijnt. Dat meldt Worldline donderdag in een persbericht.

“Deze samenwerking biedt handelaars de mogelijkheid om een ruimere keuze aan betaalmethodes aan te bieden in hun zaak en sluit aan bij nieuwe consumptietendensen”, stelt Worldline in een persbericht. Volgens het bedrijf trekt de trend van steeds meer betalingen online met de smartphone (QR, betaal- of bankapp), zich immers ook door naar de fysieke winkel. In augustus betaalden de Belgen meer dan een miljoen keer met de smartphone aan de kassa, klinkt het. Dat is drie keer meer dan in februari 2020, net voor de uitbraak van de coronacrisis.

Betalen met een Payconiq QR-code was al mogelijk in winkels waar een Payconiq-sticker gescand worden worden aan de kassa. Voortaan zal de QR-code ook rechtstreeks verschijnen op de Worldline-betaalterminal, waarbij de betalingverkeerverwerker onderstreept dat er zo geen contact vereist is in deze coronatijden.

In de loop van 2022 zullen alle handelaars de nieuwe betaaloplossing kunnen aanbieden in hun winkel. De uitrol is al enkele maanden aan de gang en bij sommige handelaars was de betaalwijze al voorhanden.