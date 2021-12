Voormalige VRT-medewerkster stelt zich burgerlijke partij in zaak Schild & Vrienden

Jihad Van Puymbroeck stelt zich burgerlijke partij in de rechtszaak tegen Schild & Vrienden. Dat maakt ze zelf bekend op Twitter. Van Puymbroeck zegt dat ze herhaaldelijk het slachtoffer werd van gerichte aanvallen om haar imago te besmeuren. “Ik voel me doelwit van racisme en vrouwenhaat”, schrijft ze.

Tussen januari 2018 en december 2019 werkte Jihad Van Puymbroeck als social media manager bij VRT Nieuws. In die periode werd ze meermaals het slachtoffer van aanvallen op sociale media. “Psychologische terreur”, noemt ze het zelf in een uitgebreid bericht dat ze op Twitter postte. “Ik voel me belaagd en belasterd, alleen maar om wie ik ben.”

Volgens Van Puymbroeck werd ze heel bewust geviseerd voor politicus Dries Van Langenhove en de andere leden van Schild & Vrienden. “Ik moest koste wat het kost neergehaald worden. Ik moest mijn job verliezen, de mond gesnoerd en beschadigd worden. Ik moest onzichtbaar worden”, schrijft ze nog. “Het akelige gevoel dat iemand doelbewust de macht over je wil nemen en de richting van je leven wil bepalen, enkel en allen omwillen van wie je bent, valt moeilijk te beschrijven. Dit racismetrauma had een verwoestende impact op mijn persoonlijke levenssfeer. Daarom moet ik mij verzetten en juridisch verdedigen door mij burgerlijke partij te stellen.”

Ze heeft het in de brief over wat ze las in het onderzoeksdossier. “Het moment dat ik een document van meer dan 200 pagina’s met ‘geheime gesprekken’ over mij ontdekte, speelt zich nog elke dag af in mijn hoofd. Het waren ellenlange gesprekken waar hun plannen om mij kwaadwillig te besmeuren besproken werden. Na al die jaren voelt het olifantenvel dat ik heb moeten kweken als mijn eigen huid. En nog stopt het niet.”