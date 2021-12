Het is officieel! Mercedes niet in beroep, Max Verstappen definitief wereldkampioen

De wereldtitel van Max Verstappen komt definitief niet meer in gevaar. Het Formule 1-team van Mercedes heeft besloten om een eventueel beroep tegen de gang van zaken in Abu Dhabi te laten vallen.

Mercedes was na de laatste race van het seizoen woest over de procedure rond de safety car, waarvan Verstappen optimaal profiteerde. Hij haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde in. De gebruikelijke gang van zaken is dat de safety car een ronde later naar binnen zou komen. In dat geval was Hamilton kampioen geweest. Wedstrijdleider Michael Masi heeft echter de bevoegdheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de reglementen.

Afgewezen

Een dubbel protest werd zondagavond door de stewards afgewezen, maar Mercedes liet vervolgens weten de intentie te hebben om daartegen in beroep te gaan. Het team had 96 uur om dat door te zetten, maar bevestigt donderdag dat het de zaak laat vallen. Verstappen is daardoor definitief wereldkampioen. Hij krijgt zijn bokaal donderdagavond in Parijs.

Gewonnen

Zowel Verstappen als Red Bull-teambaas Christian Horner lieten woensdag weten dat ze zich niet al te druk maakten om een eventueel protest van Mercedes. „Het maakt niet uit wat ze proberen, ik voel me wereldkampioen. We hebben op de baan gewonnen. Dat kunnen ze ons nooit meer afpakken”, aldus Verstappen.