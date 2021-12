Dertiger zwaargewond bij ongeval in Zoutleeuw

In het Vlaams-Brabantse Zoutleeuw is woensdag een 35-jarige man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket. Volgens de verkeersdeskundige van het parket reed de man te snel en was hij mogelijk aan het gsm’en achter het stuur.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 8.35 uur op de Budingenweg in Zoutleeuw. De wagen van de dertiger ging over de kop en belandde in een veld naast de baan. De autobestuurder, een man van 35 uit Zoutleeuw, werd uit de auto geslingerd. Hij liep breuken op aan de arm, de neus en de heup.

Volgens een getuige was de auto aan het zwalpen, raakte hij een betonnen borduur en raakte van de weg af. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen volgde de autobestuurder de lijn van de bocht niet, wilde corrigeren en belandde tegen een betonnen rand. Zo raakte de auto van de weg af, ging overkop en kwam in een veld terecht. De autobestuurder droeg geen gordel en reed vermoedelijk ongeveer 120 km/u waar 70 km/u de maximumsnelheid bedroeg. Uit de vaststellingen kwam ook naar voren dat de bestuurder mogelijk kort voor het ongeval aan het gsm’en was.