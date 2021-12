Leontine en kinderen “erg aangeslagen en ontdaan” door aangifte tegen Marco Borsato

Leontine Ruiters is “erg aangeslagen en ontdaan” door de aangifte die is gedaan tegen Marco Borsato wegens ’onzedelijke betastingen’. Dat laat haar management weten aan RTL Boulevard. “Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen van Marco en Leontine”, voegt het management toe.

De komende twee maanden zal Leontine niet inhoudelijk op de zaak reageren. Dat heeft alles te maken met het onderzoek dat in werking wordt gezet. “Alles wat ze zegt, kan dubbel uitgelegd en geïnterpreteerd worden. Ze last bovendien een pauze in van sociale media.”

LEES OOK. Dochter van ex-werkneemster zegt vijf jaar lang aangerand te zijn door Marco Borsato: “Begon na de dood van mijn vader”

Dinsdag werd bekend dat een 22-jarige vrouw aangifte heeft gedaan tegen Marco Borsato wegens “onzedelijke betastingen”. De zanger zou de vrouw, die haar verhaal aan De telegraaf deed, jarenlang hebben misbruikt. De aangifte volgde op geruchten die via verschillende roddelkanalen al weken de ronde deden over grensoverschrijdend gedrag van de zanger. Eerder deze week reageerde de zanger daarop door een onderzoek bij het OM aan te vragen. Borsato ontkent de aantijgingen.