GEMEENTERAAD. Leopoldsburg gaat in 2022 voor bijna 11 miljoen investeren

Leopoldsburg

Investeringen: Volgend jaar worden voor bijna 11 miljoen investeringen ingeschreven in de begroting. Hierin zitten onder meer riolerings-en wegeniswerken vervat voor de Molenstraat; Toekomststraat, Lidostraat, E Verhaerenstraat, Kampagnestraat, Boskantstraat en de Kanaalstraat met zijstraten. Het fietspad langs de Kanaalstraat wordt voor 600.000 euro betoelaagd. Voor het fietspad dat aansluiting voorziet met het routenetwerk Bosland is een toelage van 350.000 euro voorzien. De kosten voor de bouw van een nieuw jeugdcentrum worden geraamd op bijna 2 miljoen en worden over 3 jaren gespreid. Voor de aankoop van militaire panden (Reigersvliet en Ijzer) werd ruim 1,8 miljoen voorzien. Voor de ganse periode 2021-2025 bedraagt het investeringsvolume ruim 32 miljoen en dit wordt gefinancierd met verkoop van eigendommen, investeringssubsidies, eigen middelen en leningen (8,5 miljoen). De verwachte schuld zal hierdoor eind 2025 bijna 14 miljoen bedragen wat volgens schepen Franky Geypen (Vooruit) vergelijkbaar is met de situatie begin 2019.

Klachtenbehandeling: Midden oktober werd bij de gouverneur een klacht ingediend nadat de gemeenteraadsleden in besloten zitting op de hoogte werden gebracht van de aangepaste planning van het opvangcentrum. De gouverneur concludeert dat het decreet niet werd geschonden omdat het louter om een mededeling ging, maar vroeg tegelijk wel om deze info voortaan tijdens de openbare zitting door te geven.