Louis Croenen verbetert Belgisch record 200m vlinderslag, maar grijpt naast finaleticket op WK kortebaan

Louis Croenen heeft donderdag op de eerste competitiedag van het WK zwemmen in klein bad (25 meter) in Abu Dhabi het Belgisch record op de 200 meter vlinderslag aangescherpt. Hij kon zich wel niet plaatsen voor de finale.

De 27-jarige Kempenaar tikte in de vijfde reeks als derde aan in 1:52.84. Hij dook daarmee 21 honderdsten onder zijn vorige besttijd (1:53.05) die hij op 6 december 2015 lukte tijdens het EK in het Israëlische Natanya.

De Zuid-Afrikaan Chad Le Clos won de reeks in 1:50.63 voor de Est Kregor Zirk (1:50.92). Zij stootten wel door naar de finale met acht.

Croenen zwom de dertiende tijd van de 42 deelnemers. De Amerikaan Trenton Julian zette met 1:50.32 de snelste chrono neer in de reeksen. De Noor Tomoe Hvas plaatste zich met 1:51.83 als achtste en laatste.