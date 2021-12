Karolina Pliskova geeft forfait voor Australian Open door handblessure

Karolina Pliskova, het nummer vier van de wereld, is er volgende maand niet bij op de Australian Open. De Tsjechische sukkelt met een handblessure, zo laat ze in een mededeling weten.

“Jammer genoeg kwetste ik mijn hand gisteren tijdens een training en zal ik dit jaar niet kunnen spelen in Adelaide, Sydney en de Australian Open”, legt Pliskova uit. “Ik vind het jammer dat ik mijn seizoen niet kan beginnen in Australië en zal mijn Australische fans hard missen.”

De 29-jarige Pliskova haalde in 2019 de halve finales op de Australian Open en was al twee keer verliezend finaliste op een grandslam, afgelopen zomer op Wimbledon (tegen Ashleigh Barty) en in 2016 op de US Open (tegen Angelique Kerber).

Pliskova is niet de eerste topper die afzegt voor de Australian Open. Ook Serena Williams, Bianca Andreescu en Roger Federer zullen er ‘Down Under’ niet bij zijn. Het eerste grandslamtoernooi van het seizoen begint op 17 januari.