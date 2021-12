Fabio Jakobsen over rechtszaak tegen Dylan Groenewegen na horrorcrash: “Dit komt de wielersport ten goede”

Fabio Jakobsen laat in een interview met De Telegraaf weten dat hij zich niet bezighoudt met de rechtszaak omtrent zijn zware crash in de Ronde van Polen, waar Dylan Groenewegen hem de hekken in reed.

“Ik denk er niet of nauwelijks aan. Dat is in handen van de juiste mensen die er voor geleerd hebben. Ik sta nog steeds achter de weg die we zijn ingeslagen en denk dat dit moet gebeuren. Dit komt de wielersport en het geweten van iedereen ten goede, en dan komt er ook duidelijkheid. De uitkomst verandert hopelijk mijn toekomst niet. Ik ben vooral heel blij dat ik weer op de fiets zit en dat ik daar nog steeds goed in ben.”

© BELGA

“Verheug me op voorjaar”

Na zijn wervelende drie ritzeges in de Ronde van Spanje en de winst van de groene trui, is de verwachting dat Jakobsen in 2022 in de Tour de France start.

“Die wil ik graag rijden, maar ik verheug me eerst op het voorjaar. Dat heb ik de laatste twee jaar gemist, en daar zal ik me moeten bewijzen voor mijn plekje in de Giro- of Tour-ploeg. Ik houd er wel van dat niet alles zeker is, dat houdt me scherp. En we hebben Mark (Cavendish, red.). Die heeft de laatste Tour laten zien dat hij weer terug is. We zijn allebei sprinters, maar gunnen elkaar ook veel”, aldus Jakobsen, die blij was voor Cav na alle drama - diens zware val in de Zesdaagse van Gent en gewapende overal bij hem thuis - weer te zien.

“Hij is hier nu en naar omstandigheden gaat het goed. Vorig jaar was Mark er voor mij en nog steeds. Nu kan ik hém wat steun geven, zoals we er allemaal in de ploeg voor elkaar zijn.”