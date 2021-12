Terwijl Mercedes boos blijft, krijgt F1-piloot Nicholas Latifi haatberichten na cruciale crash

LEES OOK. Spa-Francorchamps en Zandvoort vlak na elkaar op nieuwe F1-kalender, roep om duidelijke regels na “imagoschade”

“Als hij slim is, zet hij zijn telefoon uit en negeert hij dat”, reageert de Nederlander op dat nieuws. “Ik hoop dat Nicholas van zijn vakantie kan genieten en volgend jaar sterker kan terugkomen.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner nam het op voor Latifi, die hij in een interview wel een levenslange voorraad Red Bull-blikjes beloofde.

“Dit soort dingen gebeurt in deze sport. Wij hebben niet aan Nicholas gevraagd of hij kon crashen. Die safety car zorgde ervoor dat wij strategisch iets konden doen in die laatste vijf ronden. Dat heeft zich uitbetaald. We vonden het verrassend dat Mercedes Lewis op oude banden liet doorrijden. Al met al heeft Max veel pech gehad dit jaar en werden er veel beslissingen tegen hem genomen. Nu zat het eindelijk een keer mee. Het mogelijke beroep van Mercedes is iets tussen hen en de FIA. Max won de race en is wereldkampioen. Wij zijn ontzettend trots op hem. Daarop ligt onze focus.”

“Ik was me tot de crash niet bewust van de situatie in de race”, had de Canadees van Williams eerder al gezegd. “Het was uiteraard nooit mijn bedoeling om daar onbedoeld invloed op uit te oefenen, maar ik heb een fout gemaakt en mijn eigen race verpest. Ik kan me alleen verontschuldigen voor het beïnvloeden en het creëren van een kans. Maar nogmaals, ik heb een fout gemaakt.”

Mercedes weigert deelname aan fotomoment

Dat Mercedes niet blij is met de gang van zaken tijdens de Formule 1-finale in Abu Dhabi is inmiddels wel duidelijk. Donderdagavond is het FIA-gala waar Verstappen bijvoorbeeld zijn kampioenstrofee krijgt uitgereikt. Of een afvaardiging van Mercedes – inclusief Hamilton en Valtteri Bottas – daarbij aanwezig is valt nog te bezien.

Mercedes heeft besloten om richting dat gala van de autosportfederatie geen auto’s beschikbaar te stellen voor een traditionele foto. De FIA vraagt alle auto’s op voor dat moment, ook uit andere autosportklasses. Mercedes stuurde de Formule 1-auto en ook de Formule E-auto niet op, bevestigen bronnen rond de FIA aan De Telegraaf.

Het team werd wederom constructeurskampioen in de F1, maar sinds zondagavond is het stil op de sociale media-kanalen. Nyck de Vries werd eerder namens Mercedes kampioen in de Formule E.