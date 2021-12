Grootste muziekdeal ooit? Bruce Springsteen verkoopt zijn catalogus voor 442 miljoen euro

Woordvoerders van Springsteen en Sony kunnen het nieuws nog niet bevestigen, maar ontkennen het ook niet.

Geruchten over een verkoop deden vorige maand al de ronde, maar toen was zowel Sony als Universal nog in de race om de rechten te kopen. De 72-jarige Springsteen kreeg van Sony uiteindelijk het hoogste bod, meldt Billboard.

Voor veel artiesten die ouder worden is verkoop van de muziekcatalogus een ideale manier om in een klap een groot bedrag binnen te slepen, omdat de kans op muziek maken en toeren steeds kleiner wordt. De voorbije maanden verkochten onder anderen Neil Young en Bob Dylan hun muziekcatalogus, maar ook jongere artiesten als Shakira deden dat.