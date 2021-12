3,3 miljoen honger lijdende kinderen meer sinds taliban macht grepen in Afghanistan

Het aantal kinderen dat onvoldoende te eten krijgt in Afghanistan is met 3,3 miljoen toegenomen sinds de taliban in augustus aan de macht kwamen in het land. Dat blijkt uit een analyse van Save the Children.

Volgens de organisatie maakt Afghanistan zijn ergste voedselcrisis tot dusver door. Save the Children vreest dat 14 miljoen kinderen potentieel levensbedreigende honger zullen lijden deze winter. Het gezondheidssysteem in Afghanistan is afhankelijk van hulp en staat op het punt om in te storten. Save the Children waarschuwt dat veel ernstig ondervoede kinderen de verzorging niet kunnen krijgen die ze nodig hebben om te overleven.

De crisis in Afghanistan komt er op een moment dat de wereld al aankijkt tegen de grootste hongersnood van de 21ste eeuw. Geschat wordt dat wereldwijd 5,7 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar dreigen om te komen door ondervoeding. Een dodelijke combinatie van Covid-19, conflicten en de gevolgen van de klimaatverandering zorgt ervoor dat de honger en ondervoeding in de wereld recordniveau’s bereiken. Internationale humanitaire organisaties waarschuwen dat, zonder dringende actie, tienduizenden kinderen in de wereld zullen omkomen door een tekort aan voedsel. Daarmee zou een kentering komen in decennia van verbetering.