E-mailadres behouden bij veranderen van operator: parlement stemt donderdag nieuwe telecomwet

Het federaal parlement stemt donderdag de nieuwe telecomwet van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen). Dat heeft haar kabinet gemeld in een persbericht. “De nieuwe wet geeft klanten meer touwtjes in handen en beschermt hen beter”, luidt het. Zo wordt het onder meer mogelijk om bij het veranderen van operator je e-mailadres te behouden.

De telecomwet regelt alles over telecom in België en wordt slechts om de zowat tien jaar geüpdatet. De nieuwe wet werd een turf van ongeveer 1.500 bladzijden. Ze zet Europese regels om in nationale wetgeving, maar legt ook eigen accenten.

Voor minister De Sutter zijn meer duidelijkheid en transparantie cruciaal. Zo pakt de nieuwe wet koppelverkoop aan bij abonnementen met een zogenaamd goedkope gsm. “Bij contracten met bepaalde duur moeten klanten geregeld tot 24 maanden betalen voor die gsm”, zegt De Sutter. Door de nieuwe wet kan je nu na 6 maanden gemakkelijker opstappen. De telecomwet zorgt ervoor dat de restwaarde voor je toestel sneller afbetaald wordt.

Daarnaast pakt De Sutter met de wet de lange wachttijden bij de klantendiensten van telecomoperatoren aan. “Iedereen kent het: je bent en blijft lang aan de lijn en uiteindelijk krijg je geen antwoord”, zei de minister donderdagochtend op Radio 1. “De regel wordt nu dat als je na 2,5 minuten niet geholpen bent, je je gegevens kan achterlaten en je ten laatste de dag erna zelf opgebeld wordt. De klant moet de diensten krijgen waar hij recht op heeft. De operatoren zullen hun capaciteit daarvoor maar moeten opschalen.”

Goedkoopste tarief

Telecomoperatoren moeten het contract ook samenvatten op een factsheet. “Daar staat dan bijvoorbeeld op hoeveel het kost om te bellen na een bepaald uur of hoeveel je extra betaalt als je meer data verbruikt. Nu staat dat vaak allemaal verspreid op een site”, legt De Sutter uit. De nieuwe telecomwet verplicht telecomaanbieders om elk jaar het goedkoopste tarief voor te stellen. De klant kan dan kiezen om daarop in te gaan of niet.

De Sutter haalt ook aan dat het Easy Switchsysteem om snel van provider te wisselen performanter wordt. “De principes hiervan worden nu al in de wet vastgelegd. Begin volgend jaar preciseert een Koninklijk Besluit de details.” Dat houdt onder meer in dat je bij het overstappen van operator je e-mailadres kan behouden.

WhatsApp

De nieuwe wet verandert ook de regels voor berichtendiensten als Whatsapp, Facebook Messenger en Signal en videobeldiensten als Skype en FaceTime. Zij zijn voortaan bijvoorbeeld verplicht voor elk nieuw contract een factsheet te maken en moeten incidenten zoals storingen melden. Er komt ook meer controle op hen.

De telecomwet maakt het telecomoperatoren ook makkelijker om verdachte sms’en, zoals phishingberichten, te screenen. “Door de nieuwe wet kunnen ze dat vanaf volgend jaar geautomatiseerd doen”, zegt De Sutter. “Verdachte sms’jes die internetcriminelen massaal sturen, staan dan veel sneller op de radar van telecomoperatoren en zullen dus niet op je gsm terechtkomen.”