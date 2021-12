Spa-Francorchamps en Zandvoort vlak na elkaar op nieuwe F1-kalender, roep om duidelijke regels na “imagoschade”

Op 20 maart staat de eerste Grote Prijs op het programma in Bahrein en op 20 november komt het seizoen ten einde in Abu Dhabi. In totaal worden er 23 GP’s gereden, een nieuw record. Op 28 augustus is Spa-Francorchamps het toneel van de GP van België, die dit jaar letterlijk in het water viel door de hevige regenval.

De GP van Australië is na twee jaar afwezigheid door het coronavirus opnieuw van de partij, als derde GP in het rijtje. Ook de GP’s van Canada, Singapore en Japan maken hun wederoptreden. De GP van Miami kent zijn grote première op 8 mei.

Verder werd ook Spa-Francorchamps als zevende van acht etappes in het wereldkampioenschap rallycross bevestigd, op 8 en 9 oktober. Tijdens het weekend van 26 tot 28 augustus vormt diezelfde locatie eveneens het toneel voor de tiende van veertien manches in de F2 en de zevende van negen manches in de F3.

F1-kalender 2022:

20 maart: Bahrein (Sakhir)

27 maart: Saoedi-Arabië (Jeddah)

10 april: Australië (Melbourne)

24 april: Emilia-Romagna (Imola)

8 mei: Miami (Miami Gardens)

22 mei: Spanje (Barcelona)

29 mei: Monaco (Monaco)

12 juni: Azerbeidzjan (Bakoe)

19 juni: Canada (Montréal)

3 juli: Groot-Brittannië (Silverstone)

10 juli: Oostenrijk (Spielberg)

24 juli: Frankrijk (Le Castellet)

31 juli: Hongarije (Boedapest)

28 augustus: België (Spa-Francorchamps)

4 september: Nederland (Zandvoort)

11 september: Italië (Monza)

25 september: Rusland (Sotsji)

2 oktober: Singapore (Singapore)

9 oktober: Japan (Suzuka)

23 oktober: Verenigde Staten (Austin)

30 oktober: Mexico (Mexico City)

13 november: Brazilië (Sao Paulo)

20 november: Abu Dhabi (Abu Dhabi)

© Pool via REUTERS

FIA wil duidelijkheid over regelgeving

Er moet volledige helderheid komen over de huidige regels in de Formule 1. Dat liet de Internationale Autosportfederatie (FIA) woensdag in Parijs weten na haar jaarlijks congres. Directe aanleiding hiervoor is het controversiële slot van de Grote Prijs van Abu Dhabi, afgelopen zondag, waarin Max Verstappen (Red Bull) dankzij een sensationele inhaalactie in de laatste ronde ten koste van titelhouder Lewis Hamilton (Mercedes) de wereldtitel veroverde.

Er moet volgens de FIA een gedetailleerde analyse worden gemaakt met de inbreng van alle betrokken partijen. De koepelorganisatie wil de incidenten met alle teams en coureurs bespreken “om te leren van deze situatie en om deelnemers, media en fans duidelijkheid te geven over de huidige regelgeving”.

De aanhoudende discussie over de uitslag van de laatste race van het seizoen zou “momenteel het imago van het kampioenschap schaden”. Voor de start van het nieuwe seizoen moeten alle slotconclusies van het brede onderzoek voor iedereen bekend zijn.

Mercedes diende direct na de Grand Prix van Abu Dhabi twee protesten in, die beiden werden afgewezen. De Duitse renstal heeft tot en met donderdag de tijd om in beroep te gaan. Mercedes betwist de gang van zaken tijdens de laatste safetycarfase. Het team van Hamilton pleit ervoor om de klassering in de race na de voorlaatste ronde aan te houden voor de einduitslag. Hamilton reed toen nog voor Verstappen.