Wind blaast springkasteel weg in Australië: vier kinderen overleden, vijf anderen kritiek

Vier kinderen zijn om het leven gekomen en vijf andere kinderen zijn in kritieke toestand na een ongeval met een springkasteel in Tasmanië. Dat meldt de politie donderdag.

Het springkasteel, een eindejaarsactiviteit van een basisschool in Devonport, werd donderdag rond 10 uur ’s ochtends (lokale tijd) door felle wind in de lucht geblazen. “Meerdere kinderen zijn van een hoogte van tien meter naar beneden gevallen”, aldus de politie. “Vier kinderen kwamen daarbij om het leven.” Het gaat om twee meisjes en twee jongens.

De activiteit was georganiseerd voor leerlingen van het zesde leerjaar, wat betekent dat ze tussen 10 en 12 jaar oud waren. Zij vierden hun laatste dag in de lagere school. Het springkasteel was maar een van de attracties, naast onder meer spellen met water.

Helikopters

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse met helikopters om de kinderen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Personeel van de Hillcrest Primary School heeft meteen alle ouders gebeld om hun kroost te komen oppikken en werd vervolgens de rest van de dag gesloten.

“Op een dag waarop die kinderen hun laatste dag in de lagere school moesten vieren, zijn we nu om hen aan het rouwen”, zegt commissaris Darren Hine. “Onze harten breken voor de families en de nabestaanden, schoolvriendjes en leerkrachten.” “Dit is een tragische gebeurtenis”, zei politiecommissaris Debbie Williams.

Onderzoek geopend

Het is nog onduidelijk hoeveel kinderen op het springkasteel zaten op het moment van de feiten. Hoe het ongeval kunnen gebeuren is, is evenmin duidelijk. De politie heeft een onderzoek geopend.