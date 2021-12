Bilzense ‘Godmother van N-VA’ Frieda Brepoels wordt voorzitter van VRT

Niet de godfather van de N-VA, maar wel de godmother wordt voorzitter van de VRT. Nadat voormalig Vlaams minister-president en Europees Parlementslid Geert Bourgeois intern te kennen heeft gegeven geen interesse te hebben om Luc Van den Brande (CD&V) op te volgen, kiezen de Vlaams-nationalisten voor Frieda Brepoels.

Volgens een politiek akkoord in de Vlaamse regering moest Van den Brande, die sinds 2010 de raad van bestuur van de VRT voorzit, zijn functie voor eind 2021 neerleggen. Volgens datzelfde akkoord is het aan de N-VA om diens opvolger aan te duiden. De partij wilde dat Bourgeois aanbieden, maar die verkoos de rit uit te doen in het Europees Parlement. N-VA-voorzitter Bart De Wever koos daarop voor Brepoels vanwege haar politieke ervaring en haar netwerk.

Waterweg

Brepoels was onder meer Kamerlid, Europees Parlementslid en burgemeester van Bilzen. Ze zetelt ook in tal van raden van bestuur. Zo is ze voorzitster van De Vlaamse Waterweg. Brepoels heeft dan wel jarenlange parlementaire ervaring, maar heeft in tegenstelling tot Van den Brande nooit deel uitgemaakt van een regering. Ook was ze geen stemmenkanon.

Een voorzitter van de raad van bestuur van de VRT heeft recht op een vaste jaarvergoeding van 6.500 euro. Per vergadering komt daar 650 euro bovenop, vanaf de zestiende vergadering per jaar is dat 325 euro. Reiskosten verbonden aan het mandaat worden eveneens vergoed.