De terugkeer van ‘die gast naast Acid’ en de unieke remake van ‘Zomerbeelden’: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Het is gebeurd: voor het eerst in De slimste mens ter wereld zitten er twee professoren naast elkaar in een aflevering. Viroloog Steven Van Gucht schuift aan naast intensivist Geert Meyfroidt en actrice Anne-Laure Vandeputte. Wie dacht dat alleen het niveau van de antwoorden woensdagavond hoog zou liggen, heeft het mis. Ook dat van het aantal lachsalvo’s was op z’n hoogst. Vooral Steven Van Gucht was in een ludieke bui.

De winnaar van woensdagavond:

Intensivist Geert Meyfroidt overtuigde de hele aflevering en eindigde met 481 seconden.

De verliezer:

Actrice Anne-Laure Vandeputte moet het spel na vier afleveringen verlaten. Viroloog Steven Van Gucht kon bij de laatste vraag nog de twee nodige trefwoorden aanvullen.

De nieuwkomer donderdagavond:

Nederlands cabaretier Arjen Lubach

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Steven, heb nog veel baden genomen met lavendelolie?”

Van Gucht:(denkt) “Patchoeli!”

Bart Cannaerts: “Bestaat dat nog?”

Van Gucht: “Ja, blijkbaar lag dat nog in mijn kast.”

***

Van Looy: “Zijn er nog mensen die je niet kennen?”

Van Gucht: “Absoluut. Bij de jongere generatie kennen ze mij als: Ha, gij zijt die gast van naast Acid!”

***

Van Looy: “Het is onduidelijk of je een vriendin had of niet. Maar het is niet Erika Vlieghe, he?”

Van Gucht: “Nee, nee.”

Van Looy: “Er zijn geruchten dat je iets zou hebben met de nieuwslezeres van VRT, Fatma Taspinar.”

Van Gucht: “Ha, nee. Daar ga ik geen commentaar op geven.”

Meyfroidt: “Ik ook niet.”

***

Bockie De Repper: “Steven Van Gucht is voor mij wel een soort vaderfiguur. Want als mijn vader vroeger langs kwam, dan wist ik ook: Oei, ’t is niet goed.”

Het mooiste moment:

Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben even de handen vrij. Dus zeiden ze maar wat graag ‘ja’ op de vraag van de VRT om Zomerbeelden te regisseren. “Het was echt tijd voor een remake”, aldus het duo. Met de nodige CGI en special effecten uiteraard. Al wordt het lastig beslissen of je naar de kust wil, met Godzilla en ontploffingen rond jou.