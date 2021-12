Denemarken heeft gebrek aan gevangenisruimte en huurt dus cellen in… Kosovo

Denemarken is van plan om gevangenisruimte te huren van Kosovo. Het land wil de komende jaren cellen huren voor driehonderd gevangenen die aan het einde van hun straf het land uitgezet worden, zo meldt het Deense ministerie van Justitie.

Denemarken kampt met een tekort aan gevangeniscapaciteit. Sinds 2015 is het aantal mensen in de gevangenissen met 19 procent toegenomen. Begin dit jaar kende Denemarken meer dan 4.000 gevangenen. De bezetting ligt volgens de statistieken daarmee boven de 100 procent.

Justitieminister Nick Haekkerup zegt dat Denemarken zonder maatregelen tegen 2025 een tekort aan duizend cellen heeft. Hij heeft daarom ook besloten de gevangeniscapaciteit in eigen land met een paar honderd cellen uit te breiden.

Cellen huren in andere landen gebeurt vaker. Zo heeft ons land, net als Noorwegen, in het verleden al gevangeniscapaciteit gehuurd in Nederland.