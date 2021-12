Boosterprik mag sneller, maar de kerstvakantie zit in de weg: lukt het om al die extra armen sneller te prikken?

Het vaccinatietempo gaat fors de hoogte in. Op advies van de Hoge Gezondheidsraad en de taskforce wordt de wachttijd na de laatste prik ingekort van zes naar vier maanden. Daardoor komen vanaf vandaag meer dan een miljoen Vlamingen extra in aanmerking voor een boosterprik. In principe zal ­zowat iedereen tegen eind januari zijn booster kunnen krijgen, al is het nog niet zeker of dat ook echt lukt.