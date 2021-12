Stevig in het zadel, op de juiste manier: is dit de ultieme bikefitter?

Juist zitten op de koersfiets. Levensbelangrijk (sic) voor dat goed gevoel als wielertoerist. Eerlijk? We hebben al vaak onze fietspositie gewijzigd. En in de archiefkast zitten al aardig wat ‘bikefittings’, die ons perfect op de fiets zetten. Johan Wannijn, zaakvoerder van Jowan Bikes, corrigeerde ooit mijn fietspositie met het blote oog, met een stift voor markeringen op mijn benen en een meetlat. Ik zat steengoed. Nu kan je ook de computer laten beslissen. Hebben we met idmatch bij Bike Valley in Beringen dan de ultieme bikefitter gevonden?