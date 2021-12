“Bewolkt met zachte temperaturen voor de tijd van het jaar”

Er zit nog steeds veel vocht gevangen in de onderste kilometers van onze atmosfeer. Vandaar dat we vandaag opnieuw een overwegend grijs weerbeeld mogen verwachten. Dit ondanks het feit dat de luchtdruk oploopt naar 1038 hPa.

Op vele plaatsen in Limburg blijft het volledig droog, lokaal zou er eens even een beetje motregen kunnen vallen. Met maxima rond 10°C is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Het blijft heel de dag nagenoeg windstil.

Tijdens de nacht naar vrijdag kan het lokaal mistig worden. De hemel blijft bedekt met een lage wolkendeken waaronder het niet kouder kan worden dan +6°C. De wind komt uit het noordoosten maar is amper voelbaar.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.