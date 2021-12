Gloria Monserez speelt hoofdrol in nieuwe serie gebaseerd op boek van Sylvia Van Driessche

Het verhaal draait rond de jonge Olivia, die noodgedwongen moet intrekken bij haar vader, stiefmoeder en stiefzus, en daar niet blij mee is. Haar leed wordt verzacht door grote liefde Max, alleen heeft ze geen flauw idee hoe de liefde werkt. Dus houdt ze in een dagboek liefdestips voor zichzelf bij.

Monserez is sinds 2019 Ketnet-wrapster, maar is intussen ook te horen op Studio Brussel en is jongerenambassadrice voor de komende Warmste Week. Vorig jaar speelde ze ook mee in de Ketnet-reeks Ik u ook en volgend jaar heeft ze een hoofdrol in de laatste Ketnet musical: de finale. Van Driessche werkt samen met regisseur Charlie Dewulf aan het scenario voor de serie, die te zien zal zijn voor de online kanalen van SBS.

