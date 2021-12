Prinses Amalia overtreedt coronaregels met verjaardagsfeestje

Amalia, de oudste dochter en troonopvolger van koning Willem-Alexander, is vorige week 18 geworden. Daarom werd afgelopen zaterdag een feestje georganiseerd in het park achter paleis Huis ten Bosch, de riante woning van Willem-Alexander en zijn gezin in Den Haag.

De Telegraaf schrijft dat er zo’n honderd gasten waren. De Rijksvoorlichtingsdienst, die de communicatie van de koninklijke familie verzorgt, houdt het op 21 uitnodigingen, en niet iedereen zou zijn opgedaagd. In Nederland geldt dat een gezin hooguit vier personen per dag mag ontvangen. En die regel gold ook voor de verjaardag van Amalia.

“Alle gasten is gevraagd een test af te nemen. Allen waren gevaccineerd. Ook hebben zij gepaste afstand in acht genomen”, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst nog.

Eerste speech

De achttiende verjaardag van Amalia, vorige week dinsdag, was toen groot nieuws in Nederland. Er werden nieuwe officiële foto’s van de kroonprinses vrijgegeven, en ze werd daags nadien geïnstalleerd in de Raad van State. Daar gaf ze ook haar eerste speech.

De commotie over haar verjaardagsfeestje is pijnlijk, omdat de Nederlandse koninklijke familie in de coronacrisis al geregeld onder vuur lag. Zo gingen ze in de zomer van 2020 op vakantie in Griekenland op de foto met een restauranthouder, zonder een mondmasker te dragen en zonder anderhalve meter afstand te houden.

Willem-Alexander bood zijn excuses aan na zijn gezinsvakantie naar Griekenland. — © Rob Engelaar

Excuses

Enkele maanden later vlogen ze opnieuw naar Griekenland, terwijl de Nederlanders de vraag hadden gekregen niet te reizen. Willem-Alexander en zijn gezin keerden daarop direct terug naar huis. De koning bood vervolgens zijn excuses aan in een videoboodschap.

Ook de aankoop van een dure speedboot, terwijl veel Nederlanders in financiële problemen waren gekomen in de pandemie, deed de wenkbrauwen fronsen.

Er ontstond opnieuw ophef, toen Willem-Alexander tijdens het EK voetbal een straat bezocht en handjes schudde, alsof er geen corona was.