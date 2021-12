Naar deze kersthits luisteren Belgen het meest op Spotify: Mariah Carey blijft een zekerheid

All I want for christmas is you van Mariah Carey is nog steeds de meest beluisterde kersthit op Spotify, ook in ons land. — © AP

Kijkt iemand nog verrast op wanneer we zeggen dat ook in België ‘All I want for christmas is you’ de meest beluisterde kersthit op Spotify is? Zangeres Mariah Carey blijft een zekerheid in de eindejaarsperiode, op de voet gevolgd door Wham! en Ariana Grande.

Aan meer dan een miljard keer is All I want for christmas is you intussen al gestreamd. Sinds ze het nummer in 1994 uitbracht, lijkt Kerstmis zonder de hit van Carey intussen ondenkbaar. De top tien van meest gedraaide kerstnummers op Spotify wordt aangevuld met klassiekers, van Michael Bublé tot Brenda Lee.

Opvallend: ook een nummer van Belgische makelij haalt de top tien. Tous les deux, een samenwerking van de Brusselse MIYA en de Franse rapper Jul, staat op nummer zeven.

De top tien:

1. All I want for christmas is you - Mariah Carey

2. Last christmas - Wham!

3. Santa tell me - Ariana Grande

4. It’s beginning to look a lot like christmas - Michael Bublé

5. Jingle bell rock - Bobby Helms

6. It’s the most wonderful time of the year - Andy Williams

7. Tous les deux (feat. Jul) - Jul, MIYA

8. Rockin’ around the christmas tree - Brenda Lee

9. Snowman - Sia

10. Underneath the tree - Kelly Clarkson