Vanzeir brengt leider Union weer op toerental met doelpunt en 9 op 9

Als een kelk tot op de bodem geleegd wordt, dan moet de kelk van Zulte Waregem stilaan wel een bodemloos vat zijn. Tegen competitieleider Union kon Essevvee nog wel even de schijn ophouden, maar vrij snel vielen de maskers af: dit is een team met een grote vertrouwenscrisis. Of meer zelfs: een identiteitscrisis. Voor de match was de druk al stevig opgevoerd. Door de twaalf op twaalf van Cercle wist Essevee dat een zege meer dan broodnodig was. Met Vigen en Seck moest het wel twee belangrijke pionnen missen, want hoewel ze in de wedstrijdselectie zaten, bleken ze uiteindelijk toch niet fit. Was het zand in de ogen strooien? Indien ja, was het alleszins los zand. Een beetje zoals het elftal op het veld.

De malaise begon al na vijf minuten. Boya had duidelijk de ernst van de situatie van zijn team nog niet ingeschat, want met een dramatische terugspeelbal – op borsthoogte – op Bossut, gevolgd door een al even laconiek hakje, bezorgde hij Union de eerste kans. Undav kon niet profiteren, maar de toon was gezet.

Frank Boya probeert Teuma af te stoppen. De Kameroense verdediger van Zulte Waregem lijkt de ernst van de situatie niet te beseffen en speelde soms slordig en laconiek. — © Isosport

Niet dat Union Zulte Waregem van het kastje naar de muur speelde. Nee, de leider wachtte geduldig zijn moment – en een fout bij Essevee - af om toe te slaan. Op het kwartier leek dat moment gekomen, want dan was het de beurt aan Ciranni om het stuitende gebrek aan vertrouwen bij de thuisploeg te illustreren. Hij leverde de bal simpel in bij Teuma, waarna de bal uiteindelijk bij Undav terechtkwam. Gelukkig voor Ciranni toonde de Duitser genade en knalde hij recht op Bossut. Het leverde de rechtsachter van Essevee een stevige uitbrander van zijn coach op. Zulte Waregem speelde steeds meer met de bibber op het lijf en twee minuten later ging Ciranni opnieuw in de fout. Een dramatische terugspeelbal werd onderschept door Vanzeir, die in twee keer Bossut kon vloeren: 0-1. Opnieuw schoot de thuisploeg zichzelf in de voet.

De thuisfans hadden al genoeg gezien en lieten hun ongenoegen blijken, waarna de kopjes bij hun team zo mogelijk nog meer naar beneden gingen. Een tweede goal hing in de lucht, maar bleef aanvankelijk uit dankzij een goed keepende Bossut. Maar het mocht niet baten, want net op een moment dat Union de voet van het gaspedaal leek te halen, viel de 0-2. Burgess kon een hoekschop van Nielsen simpel in doel verlengen. Er werd zowaar gejuicht in de Elindus Arena. Niet door de uitfans, want die waren er niet. Nee, het waren de Essevee-fans zelf die met wat cynisme hun zorgen probeerden vergeten.

Burgess (links) ging assistgever Nielsen bedanken voor diens corner. — © BELGA

Wie dacht dat de tweede helft beterschap zou brengen, kwam bedrogen uit, want wat Essevee op de mat legde, deed pijn aan de ogen. Union deed wat het wilde. Had het zin om even door te duwen, kwam het tot kansen. Liet het Zulte Waregem even komen, deden ze dat zonder zich zorgen te maken. Want waar Union soevereiniteit uitstraalde, etaleerde Essevee wanhoop, onmacht en moedeloosheid. Was er al eens een zeldzame goede opening, dan liet het vervolg weer de wensen over. Eén keer leek het bingo: Dompé vond het hoofd van Gano, maar de spits zag zijn kopbal op de lijn gekeerd worden door Moris. Geen aansluitingstreffer, maar het zorgde wel dat de vlam even in de pan sloeg. Zo was er nog een uitstekende redding nodig van Moris om Vossen van de aansluitingstreffer te houden. Al doofde de vlam even snel, als ze gekomen was. Het bleef uiteindelijk 0-2, vooral omdat Union niet meer doorduwde. Al verandert dat voor Essevee bitterweinig: dit Zulte Waregem is ziek. Doodziek.