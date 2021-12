Bart Peeters en Natalia op ‘Night of the proms’, John Miles krijgt eerbetoon

Bart Peeters zal opnieuw van de partij zijn op de zomereditie van ‘Night of the proms’. De recent overleden John Miles zal er geëerd worden, al wordt nog bekeken op welke manier. — © DBA

De eerste namen voor de zomereditie van ‘Night of the proms’ zijn bekend. Volgend jaar zullen zowel vaste waarde Bart Peeters als Natalia in Koksijde popklassiekers en eigen werk brengen in een symfonisch jasje. De optredens gaan door op 28 en 29 juli.