Van de warmtebron tot de sfeermaker: zo kies je de geschikte haard van jouw woning

Een mooie sfeerhaard brengt extra warmte, en vooral veel gezelligheid in huis. Maar hoe kies je de haard die het best bij je woning past? Wil je vooral sfeer? Of dient de haard als extra verwarming? Komt de haard in een grote of kleine ruimte en wat is je budget? Voor elke woning en smaak bestaat er een geschikte haard. Expert Matti Verbakel van JDB Haarden legt uit wat de voor- en nadelen zijn.