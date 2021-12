Tijdsinterval voor boosterprik met Pfizer- en Modernavaccins ingekort naar vier maanden

“Het interval van Pfizer en Moderna wordt ingekort van 6 maanden naar minstens 4 maanden na de tweede prik”, aldus Beke. “Op die manier kunnen we de boostervaccinatie versnellen, een belangrijke verdedigingslinie tegen de omikronvariant. Vlaanderen maakt zich klaar om te versnellen.”

De Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie hadden eerder op de dag al groen licht gegeven voor zo’n inkorting. Gezien de situatie adviseert de taskforce om de uitnodigingen voor vaccinatie vier maanden na volledige basisvaccinatie met Pfizer of Moderna te versturen. Dat advies ging naar de verschillende ministers van Volksgezondheid in de interministeriële conferentie Volksgezondheid. Daar werd de beslissing woensdagavond genomen via elektronische procedure, klinkt het bij het kabinet Beke.

De vaccinatie van kinderen tussen 5 tot 11 jaar, die ook het onderwerp was van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, werd woensdagavond nog niet besproken. Uit goede bron werd vernomen dat dit advies bijzonder voorzichtig is, vanwege het ontbreken van een wetenschappelijke basis om vaccinatie in dit stadium aan te moedigen, behalve voor de meest kwetsbare kinderen. De keuze om te vaccineren zou worden overgelaten aan ouders en verzorgers.

