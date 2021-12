Zwarte vrouw die onterecht naakt gehandboeid werd in haar eigen huis, krijgt 2,6 miljoen euro schadevergoeding

Op 21 februari 2019 viel de politie van Chicago binnen bij Anjette Young (51). Nu, bijna twee jaar later, heeft het financieel comité van die stad unaniem een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro goedgekeurd. Young had niet alleen de politieagenten maar ook de stad aangeklaagd.

Young was net thuis toen agenten op 21 februari 2019 haar deur met een ram insloegen, en haar huis met groot geweld binnenvielen. Op de videobeelden, gemaakt door de bodycams van de agenten, zien we de vrouw naakt en geboeid, zichtbaar geschokt en doodsbang. “Wat is er aan de hand? “, vraagt de maatschappelijk werkster. “Er is hier niemand anders, ik woon alleen. Dit is niet het huis dat je zoekt. Hoe kan dit wettelijk zijn?”, horen we haar huilend zeggen in de video. Op dat moment lijken de agenten hun fout eindelijk te beseffen, en biedt een van hen haar excuses aan.

Klacht

Na het incident diende Young klacht in tegen de politie. Onlangs beval een rechtbank dat de politie van Chicago de videobeelden moest vrijgeven. De advocaat van Young vroeg zich af of de politie op dezelfde manier zou hebben gehandeld als ze een jonge blanke vrouw was geweest. “Ik denk het niet”, aldus Keenan Saulter. “Ik denk dat de agenten deze vrouw zouden hebben gezien als een kwetsbare persoon die het verdiende beschermd te worden, die het verdiende waardig te blijven. Maar ze zagen mevrouw Young in dit geval als minder dan een menselijk wezen.”

Het financieel comité van de stad Chicago keurde afgelopen maandag daarom de schadevergoeding goed, die vandaag ook de voltallige gemeenteraad werd goedgekeurd. Burgemeester Lori Lightfoot voelt zich “comfortabel” bij dat besluit, volgens de Chicago Tribune. “Ik denk dat het goed is dat deze zaak afgehandeld is”, zei ze.

