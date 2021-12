Stephanie, de jongste bakker van allemaal, wint ‘Bake off Vlaanderen’: “Studeren en de opnames combineren was een flinke kluif”

Stephanie mocht zich tot winnares van ‘Bake off Vlaanderen’ kronen. — © Play4

Onbewust zorgde Stephanie Thuymans uit Ternat voor een minder spannend seizoen van Bake off Vlaanderen. Het bakken zat de jongste deelnemer van het seizoen duidelijk zó in de vingers, dat ze haar collega’s in elke aflevering overschaduwde. Haar winst kwam dus niet onverwacht, maar toch gaat alle aandacht eerst naar haar studies architectuur. “Van mijn ouders mag ik er nu niet mee stoppen.”