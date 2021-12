STVV zit nu wel echt in het sukkelstraatje. De Kanaries moesten gisteren hun meerdere erkennen in Anderlecht. 2-0 werd het. En zo is de balans in de laatste vier duels 0 op 12. De Kanaries kunnen maar beter eens achterom kijken. De voorlaatste in de stand, Zulte-Waregem, heeft amper 4 punten achterstand én heeft nog een wedstrijd tegoed vanavond.