Buurtbewoners boos na overlast van beverfamilie in Oudsbergen. — © TV Limburg

Naast schadegevallen door de wolf heeft de gemeente Oudsbergen nu ook verschillende bevers die het te bont maken. Een beverfamilie heeft verschillende dammen gebouwd op de A-beek in Oudsbergen. Het water van de beek stijgt enorm snel waardoor buurtbewoners in het gehucht Plokrooi vrezen voor wateroverlast. Het gemeentebestuur ontvangt enorm veel vragen en organiseert daarom op woensdag 22 december een infovergadering om de bewoners in te lichten.