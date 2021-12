Hilde Pellens van Anytime Fitness in Hamont-Achel heeft vier CO2-meters opgehangen. “Die beginnen te piepen als ze in de buurt van de drempelwaarde komen.” — © Karel Hemerijckx

Hamont-Achel

Meer dan de helft van de fitnesscentra en sportzalen in ons land is niet in orde met hun verplichte CO2-meter. De Economische Inspectie controleerde in totaal 633 zaken, bij 340 werd een inbreuk vastgesteld. In 29 fitnesscentra en sportzalen werd een proces-verbaal opgemaakt. Zij kregen een boete van 750 euro.