Wat zeggen huidige clubleiders over zaak-Veljkovic? “Minstens 70 procent zal wel waar zijn”

Terwijl de meeste betrokkenen roepen dat Veljkovic een grote leugenaar is, bestaat er bij de clubleiders weinig twijfel dat de gevallen spelersmakelaar veel waarheden vertelt. “Misschien niet allemaal maar minstens 70 procent zal wel waar zijn”, aldus een clubleider die toch al even op het hoogste niveau aan het werk is.

Is financieel gesjoemel nog gangbaar?

De eerste vraag die we stellen, is of deze praktijken van oneigenlijk financiële bonussen en zwart geld vandaag nog gangbaar zijn. “Ik heb niet de indruk dat dit nog altijd gebeurt, toch niet zoals het in die reportage werd voorgesteld”, aldus een clubleider. “Onze club is in buitenlandse handen. Alles moet doorzichtig en transparant gebeuren. Die buitenlandse baas gaat niet riskeren dat hij hier in beschuldiging wordt gesteld en dat risico wil ik voor mezelf ook niet nemen.”

“Ik ben er redelijk van overtuigd dat dit aan het verdwijnen is”, zegt een tweede clubleider. “De mensen die werden genoemd, zijn bijna allemaal uit het voetbal verdwenen. Het wordt ook quasi onmogelijk omwille van de antiwitwas-wetgeving. Daardoor zijn we witter dan wit. Er zijn initiatieven zoals het clearing house, ook de UEFA en FIFA legden regels op die dit allemaal veel moeilijker maakten. Het is nu allemaal beter geregeld dan toen. We moeten nu even door de zure appel bijten en dan wordt België nog de voorloper in dit dossier.”

Zelf ooit aanbod gekregen om transfergeld in eigen zak te steken?

Hebben onze ondervraagde bestuurders ook ooit het aanbod gekregen om transfergeld in de eigen zak te steken?

“Ik heb nooit iets aangeboden gekregen maar dat lijkt me ook logisch”, aldus nog een andere clubleider. “Zoiets gebeurt niet van het eerste contact. Het is zoals zien bij een meisje of je kans maakt. De makelaars die zoiets aanbieden doen dat natuurlijk niet van de eerste keer. Ze verkennen zogenaamd het terrein. Als ze voelen dat dit kan verf kan pakken, dan slaan ze hun slag. Eens je hebt aanvaard, zit je gevangen.”