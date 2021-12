Wat past bij de hapjes en welke voor het dessert? Onze sommeliers tippen Limburgse drankjes voor de feesten

Bubbels voor bij de kaas of een blond bier voor bij de kalkoen. Onze sommeliers tippen de lekkerste Limburgse drankjes voor bij jouw feestmaaltijd.

Sommelier Gert Reynders tipt wijnen en bubbels

Zwarte Parel Genoels-Elderen: “Heerlijk als aperitief”

“De Zwarte Parel van wijnkasteel Genoels-Elderen is prijs-kwaliteit misschien wel de beste fles bubbels die je op de markt kan vinden. 100% Chardonnay, volledig gelagerd in inox vaten en 18 maanden rijping op fles. Deze Zwarte Parel heeft een fijne pareling, een elegante neus van wit en exotisch fruit en heel veel fraicheur. Heerlijk als aperitief. Ook een ideale begeleider bij oesters en andere zeevruchten.”

Prijs: 19 euro

Te koop: In het wijnkasteel, bij Lekker Limburgs in Hasselt

Wijnkasteel Genoels-Elderen, Kasteelstraat 9, Genoelselderen – www.wijnkasteel.com

Fibonacci Schorpion: “Zelfs voor hoofdgerecht en dessert”

“Gezien de prijs is de Fibonacci uit Vliermaal niet een fles die je elke dag op tafel zet. Dit paradepaardje van Schorpion is een assemblage van alle jaargangen van 1999 tot nu. Dat levert een complexe wijn op. Een fles bubbels met body. Iets te stevig als aperitief, maar verder breed inzetbaar aan tafel: bij het voorgerecht (vb. carpaccio), het hoofdgerecht (bressekip of tarbot) en zelfs bij het dessert (kazen).”

Prijs: 35 euro

Te koop: Op het domein, bij Lekker Limburgs in Hasselt.

Domein Schorpion, Kersendaelstraat 37, Vliermaal - www.schorpion.com

Chardonnay Heerenlaak 2020 Aldeneyck: “Lekker bij vis en kalkoen”

“Volgens het Nederlandse vakblad Perswijn is de Chardonnay Heerenlaak een van de 100 beste wijnen ter wereld. Overdreven? Misschien, maar deze chardonnay mag je best naast Franse toppers plaatsen. De Chardonnay Heerenlaak wordt gekenmerkt door ragfijne zuren en rijp fruit, verweven met een subtiele houttoets. Deze wijn houdt van vissoorten als heilbot en zalm, maar is ook een perfecte partner voor de kerstkalkoen.”

Prijs: 21 euro.

Te koop: Op het domein, bij Lekker Limburgs in Hasselt

Wijndomein Aldeneyck, Hamontweg 81, Maaseik - www.wijndomein-aldeneyck.be

Cabernet 2020 De Steinberg: “Lekker krachtig”

“De meeste rode wijnen in Limburg worden gemaakt van pinot noir. De cabernet van De Steinberg uit Bree is een buitenbeentje. Deze wijn - een blend van drie cabernetkruisingen - is veel krachtiger. Aroma’s van zwarte bessen, kersen, zoete kruiden en een vleugje tabak. Een complete wijn met zachte tannines die aan de feesttafel helemaal tot zijn recht komt aan de zijde van een varkenshaasje of hertenragout.”

Prijs: 23 euro.

Te koop: Op het wijndomein

Wijndomein De Steinberg, Steenbergstraat 17, Bree - www.wijndomeindesteinberg.be

Zytholoog Maarten van Leeuwaarden tipt drie bieren

Bink Blond: “Bij de aperitiefhapjes”

“Bink blond is een fris, licht verteerbaar bier dat kan ingezet worden bij diverse aperitiefhapjes, maar ook bij witte vis en schaal- en schelpdieren. Ook bij gevogelte past dit bier met een hoppige neus en bittere nasmaak.”

Prijs: 2,20 euro (33 cl)

Te koop: In de brouwerij en de betere (online) drankenhandel

Slijkvisser Amber: “Fris en zacht”

“Slijkvisser Amber is een tripel met een frisse, zachte smaak. Pair dit bier met een stevige risotto, zalm of pittige kaas.

Prijs: 2,10 euro (33 cl)

Te koop: In drankenhandels in en rond Lommel en via www.beervikings.be

Ter Dolen Winter: “Echt winterbier”

“Ter Dolen Winter geeft een gulle en warme, zoetkruidige smaak. Dit winterbier matcht met stoofpotjes, geroosterd vlees, vis en groenten en desserts met speculaas of chocolade. Als hetzelfde bier in je gerecht zit, ben je er zeker van dat het matcht.”

Prijs: 1,50 euro (33 cl)

Te koop: In de brouwerij en in de betere (online) drankenhandel

Sommelier Jurgen Lijcops tipt drie drankjes

Ocus Organic Gin: “Lekker bij visamuses”

“Gin-tonic is breed inzetbaar als aperitief. Ik ga voor de Ocus van Wilderen omdat het smaakprofiel vrij klassiek is: fris, floraal, niet te zwaar of branderig. Ga liefst voor een neutrale tonic. Mooie match met bijvoorbeeld amuses met gerookte zalm, kaviaar, prosciutto en sashimi.”

Prijs: 34,90 euro (50 cl)

Te koop: In de stokerij, in de betere drankenzaak

De Hasseltse Peer: “Nagerechtjes en… schimmelkaas”

“Deze perenjenever kan je serveren bij een breed gamma van nagerechten: fruit met meringue, mousse van (peren)likeur, … zeg maar bij de meeste zoete nagerechten. Beetje gewaagd, maar ook bij een blauwe schimmelkaas. Door het lage alcoholpercentage (20°) is dit een toegankelijke afsluiter van de begeleidende dranken bij het diner.”

Prijs: 22 euro (70 cl)

Te koop: Website en lokale drankenzaken

Stokerij Vanderlinden, Luikersteenweg 264, Hasselt – 011/28.80.55 – www.stokerijvanderlinden.be

Levenswater Goud: “Afzakkertje”

“Als afzakkertje bij de mignardises en de koffie. Dit doet me denken aan een oude grappa. In de neus krijg ik vooral een aangename, fruitige toets van gedroogde abrikoos mee. Een mooi en subtiel product, uitstekend geschikt als pousse-café.”

Prijs: 39,30 euro (50 cl)

Te koop: In het kasteel, in de betere drankenzaak