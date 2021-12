GEMEENTERAAD. Aankoop parkeerterrein Boccaccio is voer voor discussie

HALEN

Parkeerterrein: De stad Halen gaat een parkeerterrein kopen van dancing Boccaccio. De gemeenteraad heeft de aankoop definitief goedgekeurd. Het terrein ligt op de hoek aan het kruispunt van de Diestersteenweg met de Singellaan. Het parkeerterrein is voor de stad interessant, omdat het in de buurt van de vrije basisschool extra parkeerruimte voor de school kan bieden. Bovendien is het belangrijk voor een eventuele aanpassing van het kruispunt vlakbij. De stad betaalt voor de grond 100.000 euro. De N-VA-oppositie staat niet achter de aankoop. “Die 100.000 euro hadden we voor andere doeleinden inzake verkeer kunnen gebruiken”, zegt hij.

Dagcentrum senioren: De stad verlengt haar overeenkomst met Familiehulp voor het NOAH-dagcentrum. NOAH staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid. Het is een centrum voor senioren, die er voor activiteiten en verzorging welkom zijn. Het NOAH-centrum ging in december 2015 van start in een pand aan de Koepoortstraat in Halen-centrum. De senioren zijn er op weekdagen overdag welkom. Het contract voor de tweede periode loopt ten einde. De stad sluit nu een nieuw contract. Het stadsbestuur levert voor de werking van NOAH maandelijks een bijdrage van 100 euro.

Afbouw leninglast: Het stadsbestuur is bezig met een afbouw van de leninglast. Dat is gezegd bij de presentatie van de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025. In 2019 - bij de start van de huidige bestuursperiode - had de stad leningen lopen voor een bedrag van 14,9 miljoen euro. Dat bedrag wil de stad tegen 2025 - na de afsluiting van de huidige legislatuur - terugbrengen tot 11,5 miljoen euro. Dat is een daling met 22 procent.