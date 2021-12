Somers vraagt gemeenten voorlopig geen trajectcontroles uit te besteden

Een recent decreet geeft lokale besturen de mogelijkheid om zelf GAS-boetes te innen voor kleine verkeersovertredingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen ze met een private partner samenwerken voor de installatie van een trajectcontrole.

LEES OOK. Ook Bilzen gaat er mee in zee: omstreden ‘Keizer van de Wegwijzer’ zit achter uitbater trajectcontroles

Dat zorgt echter voor discussie, zoals in Bonheiden. Daar zou het privébedrijf de exacte locatie van de controles bepalen en zouden bepaalde verkeersremmende maatregelen verdwijnen. Volgens de oppositie gaat het erom zo veel mogelijk inkomsten te genereren. Ze diende een klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur.

Stijn Bex van Groen vroeg de minister woensdag om de gemeenten een moratorium op te leggen om nog langer dergelijke contracten af te sluiten. Dat is niet mogelijk, gaf Somers aan. “Maar ik wil wel de lokale besturen oproepen om in afwachting van mijn onderzoek, en de uitspraak die ik terzake doe, te wachten met het afsluiten van zulke contracten”, aldus Somers. “Ik roep hen op om verstandig te zijn en om in deze context, in deze commotie en in dit debat terughoudend te zijn en zulke engagementen niet aan te gaan.”