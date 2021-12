Ver Berne en Hermans stappen uit N-VA Maasmechelen: partij blijft nog met twee raadsleden in gemeenteraad

Naast CD&V, Open Vld, sp.a, N-VA, AdemM en PUUR krijgt Maasmechelen er op 21 december een zevende politieke partij bij. Het zijn de twee onafhankelijken Erik Ver Berne en Eef Hermans die verder gaan als Ver Berne & Hermans ongekleurd en ongebonden.

“Het was een moeilijke beslissing”, vertelt Erik Ver Berne. “De teleurstelling in N-VA nationaal en zeker het beleid dat momenteel door de Vlaamse regering gevoerd wordt, is groot. Men verglijdt meer naar een traditionele partij waar haantjesgedrag en politieke spelletjes op kap van de burger met de regelmaat van de klok de kop opsteken. Dit is niet de partij van het warme Vlaanderen waarvoor ik in 2012 ging.”

Eef Hermans. “Ik merkte een toenemend gedrag waarbij men als oppositie eerder populistisch dan inhoudelijk denkt. Ik miste de constructieve voorstellen. Wij staan voor een opbouwende oppositie en niet voor geroep aan de zijlijn.”

Erik Ver Berne: “Het gemeentelijk huishoudelijk reglement laat ons niet toe een nieuwe aparte fractie te vormen. Daarom mogen we niet naar buiten treden als de fractie Ver Berne & Hermans. Wij zullen als onafhankelijken tussenkomsten houden.”

Teleurstelling

“Het ontslag van twee raadsleden is nieuws dat je niet graag krijgt”, geeft kersvers voorzitter Michael Gryncewicz toe. “Mensen verbinden is mijn uitdaging. Ik wil ze niet uit elkaar drijven. De afgelopen periode zijn de betrokken raadsleden en het afdelingsbestuur uit elkaar gegroeid. De redenen zijn divers en daar willen we niet dieper op in gaan. Dit heeft niet geleid tot hoogoplopende ruzies, maar comfortabel was het ook niet. Het is hun persoonlijke keuze om zich los te scheuren van onze partij. We kunnen enkel hopen dat er in de toekomst, waar nodig, nog samengewerkt kan worden.”