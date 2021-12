“Ik kan niet ademen. Het spijt me papa en mama”: choquerend beeld van dode vluchtelingen in koelwagen

Zeebrugge

Bij de start van het proces rond de dood van 39 Vietnamese migranten in een Zeebrugse koelcontainer heeft het federaal parket vijftien jaar cel gevraagd voor de vermoedelijke leider van een Vietnamese mensensmokkelbende. De advocaten van de burgerlijke partijen schetsten de vreselijke doodsstrijd van de slachtoffers in de bloedhete, veel te krappe ruimte: “De lichamen lagen met opgetrokken benen door elkaar. Een koppel stierf in elkaars armen.”