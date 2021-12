Zondag opnieuw betoging in Brussel tegen coronamaatregelen

Komende zondagnamiddag zal in Brussel de derde betoging plaatsvinden tegen de verplichte vaccinatie en het Covid Safe Ticket. Net als bij de eerste twee acties, op 21 november en 5 december, is de bijeenkomst gepland om 13 uur aan Brussel-Noord. De mars zal eindigen in het Jubelpark.

De organisatoren, het collectief Belgium United for Freedom, hebben woensdag op een persconferentie opgeroepen het burgerlijke, vreedzame en neutrale karakter van het evenement te respecteren. Het collectief distantieert zich van de extremistische groeperingen die tijdens de eerste twee manifestaties tussen de demonstranten werden gesignaleerd en van degenen die de confrontatie met de politie aangingen. Het evenement zal onder toezicht staan van stewards, met veiligheidsagenten aan het hoofd van de teams van vrijwilligers. De organisatoren hebben ook bij de autoriteiten een vergunning aangevraagd.

Ze gaan deze keer ook eigen telapparatuur met camera’s inzetten omdat ze de via de media gedeelde cijfers misleidend vinden. Voor de eerste betoging telden zij 76.000 mensen, hoewel de politie Brussel Hoofdstad/Elsene het aantal op 35.000 schatte.

Woordvoerder Sarkis Simonjan van Belgium United for Freedom heeft geen problemen met de vaccinatie tegen Covid-19, wel met de verplichting in de zorg. “Ook het CST gaat in tegen onze rechten en vrijheden”, zei hij woensdag op een persconferentie. “Wie gevaccineerd is, krijgt met het CST toegang tot verschillende plaatsen, maar dat is geen garantie op een bescherming tegen besmetting.”

Belgium United for Freedom vraagt om gehoord te worden door de regering en roept op tot een “burgerdebat”, waarbij inwoners hun grieven kunnen uiten en hun vragen op tafel leggen.