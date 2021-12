OPROEP. Heb jij dit jaar afscheid moeten nemen van je huisdier?

De eindejaarsperiode is een tijd om terug te kijken, naar positieve dingen, maar ook naar de dierbaren die we verloren hebben. In heel veel gezinnen horen daar ook de huisdieren bij die er sinds dit jaar niet meer zijn. Laat ons weten waarom uw hond, kat of ander dier u zo dierbaar was.

Meer en meer gezinnen zien hun huisdier als een volwaardig onderdeel van hun familie. De hond, kat, hamster, konijn of goudvis is een even groot deel van het gezin als de andere leden. Als die dan sterft, is het verdriet groot. Het Belang van Limburg is in de eindejaarsperiode op zoek naar Limburgse gezinnen die graag een mooi eerbetoon willen brengen aan hun favoriete dier. Waarom was Flappie, Minoes, Stamper of Flip zo speciaal voor u? Wat heeft hij of zij betekend voor u en uw familie?