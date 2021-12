“Marc had een reputatie in het dorp. Hij was sterk en sloeg je het ziekenhuis in”, sprak de moeder van zijn doodgeboren kind woensdag in de assisenzaal. Castermans bleef er onbewogen bij. Dat was minder toen zijn halfbroertje passeerde. “Mag ik hem een knuffel geven?”, klonk het. Zover kwam het niet.