Net geen kwartfinale voor Hammenaar Kimmer Coppejans in Portugese Maia

Coppejans, het tweede reekshoofd, verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Duitse qualifier Elmar Ejupovic (ATP 436) in tweemaal 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 44 minuten.

De 27-jarige Coppejans kwam vorige week in actie in een eerste challengertoernooi in Maia. De Hammenaar verloor daarin in de kwartfinales tegen de Portugees Nuno Borges.