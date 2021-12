Chelsea-coach Tuchel twijfelt over fitheid Lukaku: “Romelu kan zeker al 70 minuten aan, maar niet altijd”

Romelu Lukaku beleeft een frustrerend seizoen bij Chelsea. De 28-jarige Rode Duivel stond van half oktober tot eind november vijf weken aan de kant met een enkelblessure en is sindsdien zijn basisplaats kwijt. “We kunnen eindeloos discussiëren over hoe fit een speler al dan niet is”, zegt Chelsea-coach Thomas Tuchel in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Everton.

Eind november maakte Romelu Lukaku voor het eerst in vijf weken opnieuw deel uit van de Chelsea-selectie. Tijdens de wedstrijd tegen Manchester United mocht de Rode Duivel acht minuutjes invallen. Nog niets aan de hand, dachten we, want hij was nog maar net terug. Maar enkele dagen later tegen Watford kreeg Lukaku ook maar twintig minuten en tegen West Ham startte hij opnieuw op de bank. Het was pas in de Champions League-wedstrijd van vorige week op het veld van Zenit Sint-Petersburg dat Lukaku nog eens aan de aftrap kwam.

Lukaku bedankte in Rusland met een doelpunt, maar startte afgelopen weekend tegen Leeds United opnieuw op de bank. “We lieten hem 75 minuten spelen tegen Zenit Sint-Petersburg. Daarna hadden we een lange reis en raakte ons slaapritme verstoord. Met Leeds United hadden we enkele dagen later een stevige tegenstander en stond ons een zware wedstrijd aan hoge intensiteit te wachten. Daarom besloot ik om Lukaku niet meteen weer voor de leeuwen te gooien”, legt Tuchel uit.

© EPA-EFE

Stevige concurrentie

Tot ieders verbazing duurde het wel tot minuut 87 vooraleer Lukaku van de bank mocht komen. Uit de verklaringen van Tuchel blijkt vooral dat de coach zijn spits nog niet honderd procent fit acht. “We kunnen eindeloos discussiëren over zijn fitheid. Een speler kan zelf vinden dat hij volledig fit is, fysiektrainers kunnen het daar mee eens zijn of niet en dan kan de hoofdcoach er ook nog anders over denken. Veel hangt af van de wedstrijd die we spelen en de mate van intensiteit in die wedstrijd.”

Hoe dan ook zal Lukaku nog moeten bewijzen dat hij beter kan renderen in de spits bij The Blues dan zijn concurrenten. Timo Werner en vooral Kai Havertz deden het niet slecht toen Lukaku afwezig was en krijgen nog steeds de voorkeur in belangrijke wedstrijden. Komt Lukaku donderdagavond nog eens aan de aftrap tegen zijn ex-club Everton? “Op dit moment denk ik dat hij zeker 70 minuten kan spelen, maar het hangt ervan af in welke wedstrijd”, laat Tuchel de fans en de pers in het ongewisse.

